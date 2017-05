Voici des Informations concernant le jeu Dragon Quest XI :Tout d’abord, la version 3DS ne sera pas comptable avec l’option 3D stéréoscopique de la console. On comprend mieux l’existence de ce Bundle :Il y aura 3 fichiers de sauvegarde. Il sera possible échanger des données via StreetPass et de télécharger des articles spéciaux, entre autres, via Internet. Et pour être complet, la box de la version Ps4 :Pour rappel, le jeu sortira le 29 juillet au Japon, et un jour sur Nintendo Switch…Sources : http://www.gonintendo.com/stories/280274-dragon-quest-xi-front-back-of-3ds-box-3d-not-supported/