En 2005, une légende vit le jour sur la PlayStation 2 : celle de Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima, dans son premier jeu vidéo intitulé Yakuza. Aujourd'hui, onze ans plus tard, une nouvelle génération de joueurs aura la chance de redécouvrir le degré d'action et de drame incomparable de la saga Yakuza avec le remake HD exclusif conçu à partir de zéro pour la PlayStation 4, Yakuza Kiwami. « Kiwami » signifie extrême, et c'est là un concept placé au cœur de ce nouveau jeu. Il ne s'agit guère d'une édition HD remasterisée ou d'une simple optimisation de la résolution de la version PS2. Yakuza Kiwami a été entièrement reconstruit en exclusivité pour la PlayStation 4. Ainsi, chaque élément visuel a été optimisé pour un environnement à 1080p/60 img/s, chaque ligne de dialogue a été de nouveau enregistrée par les acteurs de la saga, et, pour la première fois en Occident, les joueurs pourront profiter de l'audio original en japonais. Et bien sûr, il reste le jeu lui-même ! Le gameplay au combat nerveux de l'ère PS2 a été peaufiné pour la génération de consoles actuelle, et on y voit Kazuma Kiryu grimper les échelon de la hiérarchie yakuza... pour se retrouver à protéger une jeune fille dont la tante (qui s'avère également être l'amour d'enfance de Kiryu) a disparu... avec 10 milliards de yens. Caractéristiques principales : UN POINT DE DÉPART IDÉAL POUR LES JOUEURS DÉCOUVRANT LA SAGA : Les nouveaux venus à la saga Yakuza, et ceux qui l'ont découverte avec Yakuza 0, se sentiront tout de suite familiarisés avec l'ambiance, les commandes et la traduction de haute qualité de SEGA ; le tout pour un point de départ solide dans l'univers de la franchise Yakuza. Les vétérans, quant à eux, sauront reconnaître l'histoire et le fameux Kamurocho, à savoir le quartier chaud de Tokyo où l'intrigue du jeu se déroule, mais auront l'agréable surprise de découvrir des niveaux inédits et des graphismes entièrement revus à la hausse. RETOUR AUX SOURCES DE LA SAGA YAKUZA: Kiwami ajoute presque trente minutes de cinématiques et offre une toute nouvelle perspective à l'histoire du jeu. De plus, les joueurs y verront de nouvelles distractions (la piste de course « Pocket Circuit », le mini-jeu « MesuKing: Battle Bug Beauties », de nouvelles hôtesses et bien plus encore), des quêtes secondaires et des mises à jour de combat conçues pour livrer l'expérience du jeu Yakuza originel sur la dernière génération de consoles. « MAJIMA EVERYWHERE »: Une autre fonctionnalité inédite de Kiwami est le système « Majima Everywhere », par le biais duquel le borgne maniaque et déjanté bien connu de la saga tâchera de surprendre et de défier Kiryu aux moments les plus inattendus. Nous parlons ici bien de surprises de type « Ennemi sautant hors d'un costume loufoque », incitant les joueurs à rester sur leurs gardes et à se préparer à se défendre des agression du grand rival de Kiryu. REVITALISÉ À L'EXTRÊME: Kiwami a été reconstruit de zéro et contient des éléments HD jamais vus, un audio japonais exclusif et spécialement ré-enregistré pour le jeu, une optimisation à 1080p/60 img/s pour la PlayStation4 et plus encore. En outre, et en accord avec l'engagement de SEGA vis-à-vis de la saga Yakuza, le jeu sera publié au format physique et au format numérique en Occident.

Le steelbook du jeu est dispo en préco pour 34.99€Malheureusement pour nous, le jeu sera entièrement en Anglais. Alors que le jeu d'origine avait la vostfrLe jeu sera disponible le 29 Août sur PS4.J’espère vous faire un concours rétro bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens