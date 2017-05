Je vous propose un pronostic sur la conférence d'Ubisoft à l'E3 2017.



- Démo et trailer de Assassin's creed origin's en Egypte antique.



- Démo et trailer de Far cry 5 dans un cadre western.



- DLC de The Division.



- DLC de Rainbow six siège.



- DLC de Ghost recon wildlands.



- Démo et trailer de South park 2.



- Trailer du reboot de Beyond good and evil.



- Trailer et démo des Lapins crétins x Mario sur Switch avec d'autres projets Switch.



- Trailer du jeu Avatar.



- Trailer du nouveau Splinter cell.



- Et enfin one more thing avec une nouvelle IP comme chaque année.



Cela ferait une conférence de dingue avec un peu d'indé et de VR par endroit.



Et vous vos attentes ?