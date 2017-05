Salut à ma communauté de joueurs préférée (C'est vrai en plus, j'passe tous les jours sur le site) !Loin de moi l'idée de vouloir faire de la pub - j'ai déjà ma communauté - je voulais juste partager avec vous ma dernière vidéo, car je sais qu'il y a quelques cyber-friends ici qui adorent Overwatch, tout comme moi... J'suis tombé amoureux, et franchement, c'est le mal ce jeu, j'trouve plus le temps de jouer aux autres !Bref, tout cela pour vous dire que je suis vraiment satisfait de ces figurines dans leur globalité. Je ne sais pas si c'est les éditions Overwatch de D.Va, Symmetra, Lucio et Mei qui sont particulièrement réussies, mais rien à voir avec mes figurines Funko Assassin's Creed par exemple... Ca fait plaisir !Pour ceux qui veulent des photos, j'en ai également fait sur mon blog : https://otakugame.fr/unboxing-images-figurines-funko-pop-d-va-meka-mei-lucio-symmetra/ Pour ceux qui veulent en commander, j'recommanderais tout de même Amazon si vous pouvez attendre le 19. En fait les prix US à 10$ la figurines sont hors taxes, et Fedex ont un service de "merde" en Martinique du moins, j'veux dire qu'en plus des taxes, ils facturent des frais de dossier abusifs (plus élevés que les taxes WTF). Pas de soucis avec DHL ou Chronopost, mais FEDEX, c'est pas la première fois.Bref, tchao! Et niveau actu, c'est un peu le désert ces temps-ci, mais l'E3 approche hé hé hé !