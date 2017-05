Un bon plan pour la version steelbook de Final Fantasy XII The Zodiac age, à condition de ne pas être allergique à Micromania... Si vous commandez l'édition limité sur Micromania.fr et que utilisez le code BAM10 vous aurez une réduction immédiate de 10 euros. Soit un totale de 45 euros. Impossible de savoir jusque quand le code est valable, donc faite vite^^ http://www.micromania.fr/final-fantasy-xii-the-zodiac-age-steelbook-edition-limitee-76835.html

posted the 05/15/2017 at 08:08 PM by ouroboros4