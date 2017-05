Bonjour à tous!

Je souhaiterais me prendre quelques jeux ps2 sur le ps store us, mais comme la CB ne fonctionne pas, je voudrais acheter une carte psn us "dématérialisée"

Et vu que certains d'entre vous achètent des jeux sur les ps store "étranger", pourriez vous m'indiquer par quels sites vous passez ?

merci ! ^^