Bah voilà, Capcom a enfin foutu un platine pour Resident Evil Code Veronica hélas le taf est fait à moitié car les chasseurs de trophées ont déjà de gros problèmes pour platiner le jeu et j'en viens d'en faire les frais cette aprem...



J'ai tué l'homme sans nom sur l'héliport de la base Antarctique avec Claire et je n'ai pas obtenu mon trophée, ça me dégoute un peu mais bon tant pis, je le ferais dans un autre run et il y a aussi un autre trophée bugé qui pose problème c'est dans le mode Mercenaire, impossible d'avoir un rang A avec un perso (Chris je crois) des fans anglais demandent un patch en urgence a Capcom.



Malgré ce foutoir des joueurs ont quand même obtenu le platine (de la triche ou de la chance j'en sais rien perso).



Je vous mets mon live pour éviter que ça vous arrive peut être, c'est à 01:46:30 exactement, je ne comprends pas j'ai bien tué le boss mais aucun trophée...ce n'est pas a cause du couteau d'autres personnes ont kill le boss avec le snipe mais pas de trophée quand même.



Bref chasseur de platine fuyez ce jeu!



Moi je continue malgré tout car c'est de la bombe un de mes meilleurs RE et un bon souvenir d'enfance (Dreamcast)!



PS: Si quelqu'un a une solution pour le trophée de l'homme sans nom je suis preneur merci