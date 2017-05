Avec l'qui approche, il est normal d'avoir de plus en plus de fuites, véritables comme fausses. Aujourd'hui,est de nouveau à l'origine d'informations sur le prochain, qui se nommerait. Ce qui suit est donc à prendre avec des pincettes, comme toujours mais attention, au cas où ce serait une vraie fuite, certains détails pourraient vous gâcher de belles surprises donc gare à vous.Pour se mettre dans l'ambiance :Et c'est parti :- Les fuites ne seraient pas des accidents mais contrôlés (sans blague). La première image qui a fuitée serait assez vieille mais la plus récente ferait partie de la démo qu'on verrait à l'- Plus de tours dans cet opus (plot twist !), pour découvrir la carte et des activités, on utiliserait un aigle, un peu comme dans. L'aigle se nommerait Akhom.- Tous les personnages parleraient en anglais, « grâce » à l'Animus 5.0. C'te solution de facilité ha ha.- Le protagoniste de l'ère moderne serait un homme de race mixée. Déjà un Assassin entraîné et il ferait équipe avec de nouveaux membres ainsi que l'ancienne clique à Desmond, dont William, son père.- Pour les phases modernes, elles ressembleraient à celle d'avec de plus grosses zones à explorer et davantage d'interactions. Les Assassins et les Templiers ne sont toujours pas potes.- Vous vous souvenez de Moïse qui sépare la mer en deux ? Eh bien dans le jeu, ce serait fait avec un fragment d'Eden. Puissant si c'est vrai.- Prendrait définitivement place dans l'une des Dynasties égyptiennes.- L'utilisation du bateau serait plus proche de ce qu'on voit dans, à savoir principalement un moyen de locomotion contrairement àmais il y aurait quelques customisations.- Le monde serait vraiment magnifique, avec beaucoup d'événements même en mer. Il est conseillé de voyager le plus possible par soi-même plutôt que par voyage rapide via la carte.- On pourrait parcourir une partie de l'est de la Méditerranée.- Retour de musiques d'ambiance (Dieu que ce serait bon !).- Focus à 100% sur l'histoire, pas de multi', quelques micro-transactions comme danset(useless donc). Cela dit,n'oublierait pas le multi', il pourrait revenir à l'avenir.- Les développeurs insisteraient beaucoup sur l'immersion.- Beaucoup de zones tropicales. Mirages, oasis et de nombreuses îles de différentes tailles.- Le perso' principal du passé serait un peu comme Altair, encore plus silencieux et calme. Il lui ressemblerait mais serait un peu plus sombre de peau. Une trilogie sur lui serait planifié, avec la Grèce présente dans le second jeu. Encore rien sur le troisième.- Il serait Israélien.- Le combat serait proche de. Les ennemis auraient différentes attaques et ils combattraient de manière moins prévisible.- L'infiltration serait de bien meilleure facture, avec une importance sur les cachettes dans les foules, notamment les groupes d'esclaves.- Le système de traversée serait similaire aux deux derniers épisodes mais plus fluide, avec quelques idées empruntées àhésite toujours à faire un épisode au Japon car les grands patrons penseraient que ça ne se vendrait pas trop. Pareil pour les deux Guerres mondiales. Ils auraient décidé de mettre la Chine dansafin de pouvoir « satisfaire les fans ». On a été pleinement satisfaits ? Je ne pense pas, non.- Le moteur serait celui d'mais avec un rendu assez différent.- Les critiques surauraient été vraiment mal prises (encore heureux si c'est vrai), d'où la raison qu'ils auraient laissé une année supplémentaire pourafin d'avoir le moins de soucis.et. Pas de version- Sortie plus tard dans l'année.- La Lame cachée serait assez rudimentaire (normal), elle nécessiterait à nouveau d'avoir un doigt coupé. D'autres armes mentionnées : arc, bouclier, lances, épées, couteaux de lancer.- Le héros du passé n'aurait pas de nom au début. Il serait nommé Shed par la suite. Grande importance sur l'esclavage de l'époque.- Les développeurs ont pas mal pensé à un épisode sur la Rome antique : Jules César n'aurait pas été un Templier mais il partagerait pas mal de leurs idées et parmi ses meurtriers, certains auraient fait partie des Assassins.- Arbres à compétences : un pour le combat, un autre pour l'infiltration et le dernier pour le déplacement. On ne pourrait avoir qu'un certain nombre de capacités activées en même temps.- Plusieurs déguisements avec un peu de customisation à la. Grande nouveauté de la série : il serait enfin possible de mettre et retirer la capuche à volonté.Bon, si rien qu'une partie de tout ça est vraie, je pense qu'on aura unplutôt ambitieux et très prometteur (j'espère qu'il sera vraiment bon car je viens quand même de me taper une bien longue traduction là,, vous avez intérêt à tout déchirer) ! Vivement le dévoilement !