Voici une Information autour de la Nintendo Switch :ULTRA STREET FIGHTER II : The Final Challengers (Capcom/Nintendo) – 26 mai 2017Disgaea 5 Complete (NIS Europe) – 26 mai 2017ARMS (Nintendo) – 16 juin 2017The Binding of Isaac : Afterbirth + (Headup Games) – 28 juin 2017Splatoon 2 (Nintendo) – 21 juillet 2017Fate/EXTELLA : The Umbral Star (Marvelous Europe) – 21 juillet 2017Minecraft : Story Mode - The Complete Adventure (Telltale Games) – 21 juillet 2017Sine Mora EX (THQ Nordic) – 31 juillet 2017Troll and I (Maximum Games) – 15 août 2017Redout (505 Games) – 31 août 2017NBA 2K18 (2K Sports) – 15 septembre 2017Cars 3 : Driven to Win (WBIE) – 22 septembre 2017FIFA 18 (EA) – 28 septembre 2017Rime (Grey Box)Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft)Monopoly for Nintendo Switch (Ubisoft)The Elder Scrolls 5 : Skyrim (Bethesda Softworks)Battle Chasers : Nightwar (THQ Nordic)Fire Emblem Warriors (Nintendo)Rayman Legends : Definitive Edition (Ubisoft)Minecraft : Nintendo Switch Edition (Mojang/Nintendo)Super Mario Odyssey (Nintendo)LEGO Marvel Super Heroes 2 (WBIE)Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo)Steep (Ubisoft)Payday 2 (Starbreeze)Fire Emblem (Nintendo)Il faudra cependant attendre l’E3 2017 pour avoir d’autres dates plus précises, et d’autres annonces…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=7bbf0c256fcd975db842731f492cf8f8&t=1374276