L'article complet:

Après Bill Paxton, c'est au tour du malheureux "Powers Boothe", décédé aujourd'hui, dernièrement vu dans Agents of SHIELD et The Avengers...http://www.programme-tv.net/news/series-tv/116572-l-acteur-powers-boothe-agents-of-s-h-i-e-l-d-nashville-est-mort/