Également appelé Suki na Hito ga Iru Koto. Un bon drama sympathique ! J'ai bien aimé. C'est "frais", un bon drama pour l'été (diffusé durant l'été 2016). Toujours traduit par la Dubu Fansub. (le drama est dispo sur leur forum, il faut être inscrit, c'est gratuit). 10 épisodes de 45min chacun.Comme je l'ai dit, ne vous arrêtez pas uniquement au résumé, le drama est sympathique à regarder !Sakurai Misaki s'est toujours concentrée uniquement sur son travail de pâtissière, mais la voici licenciée...Elle croise alors son premier amour, Shibasaki Chiaki, qui lui propose de travailler à mi-temps dans le restaurant familial et de loger chez lui le temps qu'elle trouve une situation plus stable. Ce qu'elle n'avait pas réalisée, c'est qu'elle devra également cohabiter avec les deux frères du jeune homme, Kanata et Toma ....