Dispo il faut faire vite car le stock en France est de 5000 unités maxLe collector est dispo en préco.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un artbook-L'OST-Un set de 3 pin's-Les 2 AmiiboLe tout sera disponible le 19 Maientre 3500 et 5000 exemplaires pour la FranceIl va falloir jouer avec la touche F5 je crois.J’espère vous faire un concours rétro bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens

posted the 05/15/2017 at 01:18 PM by leblogdeshacka