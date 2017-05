Excellent drama ! A regarder sans hésiter ! L'un de mes dramas coréens favoris également. Traduit par la Dubu Fansub (le drama est dispo sur leur forum, il faut être inscrit, c'est gratuit). 20 épisodes 1h chacun.Le début des années 1980 marque un tout nouveau genre de mouvement. En effet, un groupe de cinq amis dirigeant illégalement une station de radiodiffusion ne se privent pas de dénoncer au monde ce que les dirigeants de leur pays tentent à tout prix de censurer. Ce genre de liberté d'expression leur vaut d'être mainte fois poursuivi par les autorités. Mais, un incident survint et le petit groupe d'amis qu'ils étaient se retrouve très rapidement détruit.Les années ont passé depuis.Les secrets et mensonges seront bientôt dévoilés.Seo Jung Hoo, aussi connu sous le nom de code ''Healer'', est un jeune homme vivant dans l'ombre, effectuant très régulièrement des tâches diverses, parfois même dangereuses, pour des clients anonymes. Ses clients peuvent tout demander de lui excepté le meurtre. Tout ce qu'il demande en échange est d'avoir une rémunération à la hauteur de son travail.Un jour, il reçoit pour mission de ramener un échantillon de l'ADN d'une jeune fille, afin de le comparer à celui de quelqu'un d'autre. Chae Yeong Shin, est une journaliste qui travaille pour ''Someday News'', un petit journal pour lequel elle tente par tout les moyens de décrocher des scoops en suivant des célébrités.Kim Moon Ho est un journaliste à succès, de renommé nationale. Il profite de son statut pour défendre les plus faibles et les causes qui lui tiennent à coeur, même si cela lui vaut généralement la colère de sa supérieure. Il garde un terrible secret au fond de lui, qui le pousse à demander l'aide du ''Healer''.Ils sont trois. Ils ne se connaissent pas encore mais ils sont liés...PS : Park Min Young, très jolie actrice également (que vous avez déjà vu dans City Hunter (Kim Nana). Après personnellement, je la préfère avec ses cheveux longs. (ci dessous deux photos de cette actrice).