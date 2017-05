Pour rappel : Gangnam Style, vidéo la plus vue de tous les temps avec plus de 2 milliards et 800 millions de vues, a résolument marqué notre époque ! C’était en juillet 2012 !! Soit bientôt 5 ans ...La réalisation est comme d’habitude très soignée avec des chorégraphies millimétrées ! Des décors originaux et grandioses !Présence de Son Na-eun ! Chanteuse, actrice et danseuse sud-coréenne officiant dans le girls band Apink depuis 2011.PS : un second nouveau clip est également dispo (I Luv It) mais pas top selon moi ... Je vais peut être acheter l'album directement sur place en Corée début juin ... à voir ... (vendu avec un "photo booklet" de 48 pages). Personnellement j'ai bien aimé ce clip "New Face", les chorégraphies sont drôles !