L'E3 de Sony risque d'être dantesque, voir historique ! On est à une période clé de la gen, et les grosses annonces risquent de tomber en masse. La dynamique leur étant favorable, on peut se préparer à tout surtout dans un tel contexte:-La concurrence bien remontée: la Switch et son succès. La Scorpio et son lancement en fin d'année.-Un catalogue déjà bien chargé et une dynamique inarrêtable.-Les grosses AAA cultes seront là. Tout l'ADN Playstation sera là à travers 3 générations de consoles: Crash Bandicoot, God Of War, The Last Of Us.Gros trailer d'ouverture présentant en long en large en travers toute l'ADN Playstation. Passage sur la VR avec une nouveau jeu et teasing d'un new hardware avec les jeux PS4 diffusés sur un petit écran en toute fin du trailer.Zero blabla, ouverture direct avec une démo de Uncharted The Lost Legacy.Arrivée de Shawn Layden avec un T-Shirt MediEvil.Annonce d'un gros DLC pour Horizon Zero Dawn (mode multi-joueur)Trailer Midley avec le remake de jeux de l'ADN Playstation:PaRapa The RapperLoccoRocoWipeout Omega CollectionCrash the n'sane trilogyApparitions surprises dans le trailer de Patapon et Destruction Derby.Annonce d'un nouveau Sly Cooper dans le ton du film.petit passage sur les tiers:Demo Assassin's Creed pour Ubisofttrailer Destiny 2 pour ActivsionDemo Battlefront 2 pour EA. + nouveau mode PSVR d'un combat au sabre laser.PSVR: trailer midley de jeux dont Farpoint.Arrivée d'Andrew House.Ratchet and Clank 2 remake avec un mode VR.trailer GT Sports + demo en VR avec possibilité de filmer ses courses avec un drone.Demo de Dreams en VRtrailer de Detroit: Become Human en mode VR.Nouveau jeu en VR (celui au quel participe Stuart Whyte).Annonce d'un pack PS4 pro blanche + PSVR + premiers jeux VR dont Rigs pour 699€.Days Gone, nouveau trailer avec phase en moto.Spiderman: gameplay trailerNouvelle licence de Sucker Punch.Ni No Kuni 2Knack 2Bloodborne 2: teaserMonster Hunter V: teaserFinal Fantasy VII remake: trailer de l'épisode 1 - 2018trailer Red Dead Redemption 2 et précisions sur le contenu exclusif: Spring 2018.Apparition de Kojima: Death Stranding - gros trailer de présentation du casting (nouvelle actrice) et Kojima lui-même dans le jeu en mode melon qui explose.God Of War: demo d'un combat contre un Dragon + date: fall 2018Arrivée de Kazuo HiraiAnnonce d'une "Playstation 4G" avec streaming des jeux PS4 et une sortie pour 2018. Kazuo Hirai explique que la 4G sera inclus dans ce nouveau hardware pour tous les abonnés au PSN. Plus d'infos au PS Experience.The Last Of Us Part II: première démo de gameplay où l'on pourra "switcher" entre Ellie et Joel + date: fall 2018.