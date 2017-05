screens

Se balader dans un open world sans structures métalliques, juste la nature et quelques huttes, ça a quelque chose d’apaisant, surtout que visuellement, Far cry Primal est très agréable avec une végétation fournie.Le feu s'avère bien pratique pour se réchauffer, s'éclairer, infliger des dégâts, etc...Mais attention car les flammes se propagent vite, et il n'est pas rare que ça se retourne contre nous.Far Cry Primal offre la possibilité de dresser des animaux sauvages pour en faire des familiers qui feront fuir certains prédateurs, attaqueront des cibles ou nous défendront.Il est même possible de chevaucher certains animaux comme le mammouth ou le tigre à dents de sabre.La chouette se montre particulièrement utile puisqu'en plus de partir en éclaireur, elle peut marquer les ennemis pour lancer notre familier à l'attaque à distance, larguer des pièges ou attaquer directement certaines cibles.Au fil de l'aventure on développe notre village et sa population augmente. Comme partout dans le jeu, la colorimétrie change énormément selon le moment de la journée offrant une variété qui empêche une quelconque lassitude visuelle.