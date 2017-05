Bonjour à tous, alien convenant est sortie la semaine passé et force du hasard j'ai été voir deux fois le film au cinéma. Je suis fan de la première heure j'ai tout les films (sauf les daubes alien vs prédator qui ont gagné le pari d'être des insultes à la fois envers les deux saga et du jeux surtout le second)Bref après avoir vu la critique de fred et seb sur la chaîne du bazard du grenier, je dois bien admettre que même en étant fan de ce qu'ils font, je ne sais pas comment ils ont fait pour débiter autant de connerie en 26 minute à croire que l'on a pas maté le même film.Petit retour, après 4 opus plus différents les un que les autres signé par 4 réalisateurs différents, la saga alien c'est vue entaché de deux mauvais nanars de série B, qui bien que marrant 5 minutes insulte trop la saga. Ridley scott, le géniteur de la saga décide alors de faire une nouvelle saga de SF qui a pour but d'expliquer vite fait la genèse d'alien.Pour faire simple la fin de prometheus est la début d'alien le 8eme passager, l'alien préhistorique si j'ose dire est censé générer les premier œufs retrouvé dans le vaisseaux craché sur la planète qui seront retrouvé dans le premier alien grace au signal de secour lancé par le module de la fille de weyland. De la ridley scott devais faire une nouvelle saga parallèle à alien mettant en avant les créateurs.malheureusement prometheus à bider selon le point de vue de la 20th century fox, et a refuser a ridley scott sa saga, ces dernier n'ont accepter que contre le fait qu'il continus la saga alien chère au coeur des fans.Du coups changement total, ridley scott a décider de faire une prélogie alien avec prometheus, alien convenant et un 3 eme opus suivis de son film et comme sigourney weaver ne peux plus être de la partie à cause de son âge, ridley scott a décider de garder alien 2 pour à la fin faire survivre la gamine et en faire une nouvelle héroïne pour la suite de la saga.Donc alien convenant avait 2 missions, introduire les vrais aliens historiques et clôturer vite fait la saga prometheus sachant qu'un autre film devrais faire la jointure avec alien le 8 eme passager.L'histoire, Un groupe de voyageur retrouve par hasard la planète d'origine des créateurs, là ou le vaisseaux de david et elysabeth c'est poser, david premier droide, dans son délire existentielle cherche à réaliser le plus grand des tabou pour les droides, le droit de créer.Pour cela david va faire uter le virus des créateur qui est imparfait, bien que volatile se propageant par l'aire, ce virus va aléatoirement créer un hybride ou tout simplement détruire le porteur, de même, l'hybride créer n'est pas un être parfait loin de là. David se sert donc d’Élisabeth laissé en stase comme incubatrice pour créer des œufs de facehugger, cette dernière peux être donc considérer comme la première "reine". Sachant que les face hugger attaque directement l'hote, la prolifération est moins hasardeuse et la créature qui en résulte est plus forte te possède une chaire plus épaisse ce qui est fait une créature plus résistante. 2 créature en sont né daniels sachant que le sang de la créature est acide après le premier affrontement, pour préserver le vaisseau attire la 2eme dans l'espace. Il s'agit là de "cliché" de la saga mais l'alien étant ce qu'il est, mieux vaut ne pas le faire exploser dans une cabine pressurisé au milieu du vide.Pour moi alien convenant n'est pas mauvais le twist david/walter met mal à l'aise dès le début car pendant une heure on a du mal à replacer le film vis à vis de prometheus, sur ce point la 2eme fois que j'ai vu le film je me suis sentis plus à l'aise avec l'histoire, ensuite je trouve cela étrange que ridley scott ai voulut placé de l'humour dans le film genre christopher qui force david a dire la vérité ce dernier le mène aux œufs et lui dis de mettre la tête au dessus chose qu'il fait .... no comment. pour nous une telle bêtise est marrante car on connais tous ces créatures, mais du point de vue de Christopher.... comment dire autrement qu'il sait pas ou il met les pieds. Même la fin est ironique est marrante, car on la vois arriver, elle est sadique, on a envie de traiter les personnage de cons car nous on connais les film, mais pas eux.Convenant est au final ce qu'il est, une pause pour finir ce qui a été commencer, et un prologue à ce qui va arriver, le 3 eme alien de la prélogie va sans doute nous préparer à l'arriver du nostromo, la destruction de david ainsi que des dernier trace des créateurs pour finir juste sur une planete, un signal de détresse ces oeufs et un vaisseaux des créateurs comme cela aurais du être le cas à la fin de prometheus ce qui prouve quelque part que se film de sert à rien en dehors de repousser l'inévitable. Alors pourquoi covenant? cela va t'il revenir dans les suite à aliens 2 le retour là ou ridley scott va placer ces suite? pourquoi ne pas garder alien 3 de la première saga sachant que ripley sort de l'équation à la fin du film?tan de mystère dont on auras sans doute pas les réponses dans 10 ans.pour illustrer voici la timeline du filmPour infos le tournage de la suite de convenant doit démarrer l'été 2018 pour une sortie courant 2019