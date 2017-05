Voici des Informations concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix a mis à jour son site officiel. En s’appropriant le pouvoir d’un monstre, le personnage peut atteindre des endroits lui étant inaccessibles, comme escalader les murs ou voler dans le ciel.Des nouveaux endroits seront alors à explorer.Pour pouvoir apprivoiser un monstre, il faudra le combattre et le vaincre.Ces préparatifs sont essentiels.L’abeille géante fait partie des monstre que l’on peut chevaucher. En combat, l’abeille géante attaque à l’aide de son dard et est chevauchée par un chevalier qui attaque à l’aide de sa lance.Elle permet par exemple de survoler les lacs.La perle mobile est aussi un monstre que l’on peut chevaucher. C’est une machine fait d’un métal inconnu, ayant l’éclat d’une perle. Elle peut envoyer un gaz à ses ennemis.Elle permet d’escalader les montagnes.Enfin, le lancement du jeu sera un événement au Japon. Du coup, certains Enseignes, au lieu d’ouvrir à 10 heures, ouvriront à 7 heures, pour faire face à la demande. Pour rappel, le jeu sortira le 29 juillet au Japon…Sources : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-major-japanese-retailer-will-open-three-hours-earlier-release-day/ et http://gematsu.com/2017/05/dragon-quest-xi-details-monster-mount-system/

posted the 05/15/2017 at 06:46 AM by link49