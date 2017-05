Jeux Vidéo

Nintendo développerait un jeu Zelda sur smartphone et Animal Crossing au second semestre



Actualités - Publié Le 15 mai 2017 par Julien - Source: Wall Street Journal







Nintendo et DeNa seraient en train de développer un jeu inspiré de l’univers The Legend of Zelda pour nos téléphones mobiles.



On le sait depuis un petit moment maintenant, Nintendo souhaite s’implanter sur le secteur du mobile avec deux à trois jeux par an. Si nous connaissions déjà Fire Emblem Heroes et Super Mario Run, le prochain à paraître est censé être une adaptation d’Animal Crossing.



Selon le Wall Street Journal, les plans du constructeur japonais seraient de développer une application issue de l’univers The Legend of Zelda et la sortir prochainement. Cela serait une excellente occasion pour la firme nippone de se développer sur le secteur du mobile.



Le jeu Animal Crossing sortirait quant à lui au second semestre 2017 et The Legend of Zelda serait ensuite le suivant. Actuellement, Nintendo, n’est pas encore sûr de ses plans et pourrait bouleverser cet ordre d’ici l’annonce officielle, que l’on aura très probablement pendant la période de l’E3 2017.



Ce n’est finalement pas une surprise. Les aventures de Link étant une des plus grandes franchises de Nintendo, il n’est pas surprenant qu’une application dans son univers voit le jour. Il n’y a plus qu’à spéculer sur la nature-même du jeu. Qu’en pensez-vous ? Sur quoi misez-vous pour le gameplay ?

Non non toujours pas un Zelda exclusif Switch, mais un épisode (ou un spin off comme un runner à la con ?) sur smartphone