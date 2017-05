J'attends le soir trankilou dans le noir avec les pop-corn pour de la fight de titan trop trop trop hâte, surement le meilleur anime des années 2000 (pour moi). Animations, révélations, les codes du Shonen complètement chamboulés, stressant, violence, mise en scène, narration etcParfait! contrairement a certains mangas en mode usine a bonbon avec une overdose d'épisodes pour pas grand chose et avec des animations ridicules...(j'évite de sortir des noms).Je lis pas le mangas donc pas de spoil dans les com please mais j'espère que ça va péter ce soir!Voila le lien les gars vite car ça va supprimer surement...http://www.univers-animeis.com/snk/lattaque-titans-shingeki-no-kyojin-s2-07-vostfr