Voici une Information autour de la Nintendo Switch et de la 3DS :Plus tôt dans la semaine, Nintendo a fourni des détails officiels sur ses plans E3. On sait que le jeu Super Mario Odyssey sera jouable, et que des tournois pour les jeux ARMS et Splatoon 2 auront lieu. Le Treehouse sera également de retour. Nintendo a mis à jour son site spécial E3 2017 en précisant que lors du Treehouse, en plus de jouer à des jeux sur Nintendo Switch et 3DS, des surprises feront leur apparations. L'E3 de Nintendo avait un format différent l'année dernière. Deux jeux avait été dévoilés lors du streaming pour 3DS: Ever Oasis et Mario Party : Star Rush. En plus de cela, le jeu Rhythm Heaven Megamix était sorti sur l’eShop le dernier jour de l'événement. Qui sait, Nintendo en profitera peut-être pour dévoiler d’autres jeux sur Nintendo Switch à ce moment-là…Source : http://nintendoeverything.com/nintendo-teases-potential-surprises-for-treehouse-live-stream-at-e3-2017/#comments