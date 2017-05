salut tout le mondeun article sur amazon.fr m'interesse pour l'anniversaire de ma fille. Il s'avere que l'article est à 179 euros +10 euros de frais de portOr ce meme article est a vendre sur amazon.de bien moins cher , et vendu par le meme vendeur tiers :[url]https://www.amazon.de/gp/product/B01LXXRZ85/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=ABV9J41D2VYA9[/url]est ce bien normal tout ca ? puis je commander sur l'amazon allemand, les delais de livraison indiqué sont ils fiable ?MERCI

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2017 at 12:46 PM by titipicasso