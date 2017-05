Sympa ! histoire de voir une des scénes les plus stressantes du film en VR,bon il faudra que je revois ce film pour m'en faire un avis définitive,ce n'est pas une bouze mais trop de questions sont en suspens... des Oeufs mais de reine Alien,dafuq ? pourquoi les mecs atterissent sans casque !? pourquoi les personnages ne se posent pas de questions sur le retour de Walter genre lui posez au moins des questions pour voir si c'est bien lui) Pourquoi il n'y a pas de Cheesbuster lors qu'un facehugger pondent dans un hote humain ? oui le Néomorphe c'est compréhensible au début car ce n'est pas un facehugger qui "contamine" la victime mais avec un facehugger la logique veut que ce soit un cheesbuster ! (dans Alien 3,pas de chessbuster mais un genre de Néomorphe - Xenomorph justement,je l'ai revu ce matin) Pourquoi l'Alien grandit en 2 minutes montre en main en Xenomorph ?

posted the 05/14/2017 at 12:12 PM by ripley