Drama avec Matsumoto Jun (l'acteur jap que je préfère). A la base, j'ai longtemps hésité à le regarder car très peu de vidéo le concernant sur youtube, donc j'ai regardé à l'aveugle on va dire sans savoir à quoi m'attendre. Au final, je vous conseille sans hésiter de le regarder, obligé de rire à certains moments. Il joue son rôle à merveille, un avocat brillant complètement perché ...(à la dr house mais côté judiciaire).Dispo sur le blog de la FanSub MJF, inscription obligatoire gratuite. Il faut demander l'accès aux liens par commentaire, l'accès vous sera ensuite donné. 10 épisodes de 45min chacun. (1 épisode - 1 affaire, j'aime bien ce genre de format).Miyama Hiroto, jeune avocat brillant mais sans le sou, se consacre uniquement à des affaires criminelles qui ne rapporte pas d'argent au grand désespoir de son assistant Akashi.Il est toutefois recruté par le grand cabinet d'avocats Madarame qui vient d'ouvrir une nouvelle section. Ses nouveaux collègues Sada et Tachibana, plus habitués à jouer les avocats d'affaires pour des grandes entreprises sur des litiges brassant des grosses sommes, ne sont pas loin de paniquer lorsqu'ils découvrent les méthodes peu orthodoxes de Miyama...PS : Eikura Nana, j'aime bien cette actrice mais sa frange pour ce drama .., ça casse tout son charme ahah. Beaucoup plus belle avec ses cheveux longs comme ça :