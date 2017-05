Voici mon Premier Avis sur le jeu Dragon Quest Heroes 2 :Tout d’abord, j’avais bien aimé le premier, du moins, ce que j’en ai joué, et la démo.Pour mettre dans le contexte, j’ai fini le chapitre qui se déroule dans le désert, et j’ai obtenu je crois deux Trophées. Je trouve toujours le design du héros principal raté, personnellement.Côté graphismes, rien à redire, le jeu est vraiment très joli. Le bestiaire, tous comme les personnages, allié ou ennemis, sont réussis et variés. En combat, il est aussi très facile de passer d’un personnage à un autre. Au niveau de la caméra, je n’ai rencontré aucun problème. Les musiques, issus pour certaines des anciens Opus, sont réussies.Le fait de pouvoir invoquer, voire incarner, des Monstres à l’aide de médaille enrichit grandement les combats justement, en les rendant plus dynamiques.Les attaques spéciales sont aussi du plus bel effet. C’est d’ailleurs à ce moment-là que je trouve le Héros un minium charismatique.L’arbre des compétences est aussi facile d’accès, même si assez similaire quel que soit le personnage.En fait, je trouve le jeu plus structuré que le premier, même si plus linéaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais lâché le premier, que je trouvais trop brouillon, on va dire.Bref, la démo n’est selon moi pas représentative du rendu final. Le jeu est plein d’humour, assez joli et riche au niveau du contenu. En espérant que Koei-Tecmo et Square-Enix continue leur fructueuse collaboration…Source : member15179.html