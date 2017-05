Bon il est beaucoup moins complet que MGO 2 mais le nouveau gameplay de la série quel bonheur. C'est ultra-dynamique avec plein de petites techniques et options à apprendre entre divers perso et classe etc



J'aime beaucoup le mode Bounty Hunter en mode ruée avec les héros.



Les règles sont simples c'est du 8 contre 8, dans chacune des deux équipes il y a un perso star, dans la vidéo plus bas c'est Snake versus Ocelot (j'ai la méga chance hier soir et donc dans la vidéo plus bas, de jouer les deux perso de suite, c'est super rare! ).



Je continue avec les règles, les deux équipes ont 100 Tickets (un ticket = un respawn) donc c'est du classique mais le problème c'est plus vous tuer des joueurs et plus votre primes tickets augmentes.



Par exemple j'ai tué 5 personnes j'ai le chiffre 5 sur ma tête si quelqu'un me fulton l'équipe adverse gagne 5 tickets, les héros comme ils sont beaucoup plus cheat que les autres doivent être protégés a tout pris, car ils ont de très grosses primes sur leurs têtes!



Les matchs sont très longs dans cette variante (40 min! ) mais la zone de jeu est ultra réduite et donc ça pète de partout l'action s’arrête jamais de plus il est extrêmement difficile de Fulton car les ennemies sont rarement seules.



J'explique le système fulton pour les personnes qui ne connaissent pas, le système fulton consiste a mettre un ballon sur une cible K.O ou endormie pour l'envoyer au ciel, mettre K.O un joueur ou l'endormir prends énormément de temps pire l'équipe adverse peut détruire votre ballon ce qui libérera votre prise!



C'est vraiment fun je vous partage cette vidéo car je joue avec Ocelot et juste après Snake (le plus cheat avec le fulguropoing a voir absolument ça, c'est limite de l'antijeu lol) ce qui est assez rare.



Je signale juste que mes streams c'est du gros n'importe quoi, je parle de tout et de rien avec 2 ou 3 petites insultes, et surtout je vous conseille de mettre muet car j'aime bien spam On the Glory avec Ocelot c'est n'importe quoi ahah



Bon visionnage pour les fans de MGS ou pour les personnes qui vont découvrir le multi!



PS: On n'entend pas la voix de mon pote mais ce n'est pas très grave, il y a du Cloak and Dagger a la fin du stream pour les fans de MGO 2 par contre je n'ai pas mon profil à cause du prestige mais la dernière partie j'ai fait un bon gameplay.



Fulton a 3 min 55

Fulguropoing a 30 min 40

Cloak and Dagger a 2:09:00 (une assez bonne partie)