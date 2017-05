Là encore un très très bon drama ! L'un de mes favoris également. 16 épisodes d'1h chacun. (dispo en streaming légal sur viki)Un agent secret d'élite, réputé pour sa grande dextérité en arts martiaux, ses nerfs d'aciers et ses compétences analytiques, a, pourtant et malgré son grand patriotisme, été trahi et abandonné par les siens : accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, il déserte alors son poste et s'enfuit, bien décidé à mettre la main sur le vrai coupable et se venger.De retour dans son pays, il devient - sous l'identité de Kim Je-Ha et le pseudo de "K2"- le garde du corps de Choi Yoo-Jin, fille de Chaebol et épouse d'un candidat à la présidentielle, Jang Se-Joon.D'apparence gentille et amicale, Yoo-Jin est en réalité une personne arriviste, ambitieuse, dotée d'une volonté impitoyable, prête à tout pour parvenir à ses fins ; jusqu'à devenir une menace pour la vie de Go An-Na, la fille adultérine et cachée de son mari.Go An-Na qui, jusqu'ici, n'a connu qu'une vie solitaire et recluse a développé un instinct de méfiance extrême. Victime d'un traumatisme durant son enfance, elle communique difficilement avec les autres et ne considère l'amour que comme un instrument de vengeance.Kim Je-Ha et Go An-Na vont faire connaissance et, peu à peu, se rapprocher. Mais, pourront-ils mettre de côté leur traumatisme et cicatrices émotionnelles, pour se concentrer sur un présent, peut-être commun ?