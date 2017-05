Bon déjà avant toute chose, je précise que mon joy con gauche déconne, donc impossible pour moi de jouer sur la tv .point positive:la taille de l'écran , très agréable lumineux, les temps de chargement son correcte pas au top mais sa passe , et comme j'ai des main petite aucun soucis avec les joy conzelda en mode portable vraiment sublime et fluide en tous cas pour l'instant , la qualité du son que je trouve pas mal du tous aussi .point négative:impossible d'éteindre sa console sur le dock , elle passe en vielle mais elle s’éteint pas grâce a sora j'ai enlever le câble hdmi du dock elle a l'air de s’éteindre de cette manière.l'interface même si le menus est correcte j'ai l'impression d’être sur une vielle interface android qui date de 10 pige , l'eshop comme d'hab sa change pas naze , puis le gros manque d'option de la console .un autre point que je trouve bizarre vue que on peut brancher sa console en Ethernet grâce au cable wii usb, je comprend pas pourquoi ils on pas fait quand on est chez sois une sorte de wifi/bluetooth pour que la console reste connecter a internet sans devoir configurer le wifi quand tu la retire du socle , sa ces plus un point perso qui me gène moi .Conclusion :Pour l'instant ces une bonne console portable , de salon je peut pas dire vue que mon joy con gauche déconne brancher a la manette , je donnerai pas d'avis sur sa .Par contre je trouve pour un objet de 2017 avoir pratiquement aucune option de configuration que n'importe qu'elle téléphone ou tablette a ces abusé, personnellement je suis assez déçus du manque de finition de la console.J’attends les mis a jours voir si ces mieux, et je regrette d'avoir vendus ma wiiu pour la prendre et jouer a zelda dessus ,j'aurais du y jouer sur wiiu même si il est moins beau, je trouve que pour l'instant l'achat ne vaut clairement pas le coup , ces une bonne console mais il manque beaucoup trop de chose niveaux software.Puis devoir brancher les joy con a la console pour les recharger ,même pas un port sur la manette pour brancher en usb et laisser charger ,ces du grand n'importe quoi , bref une bonne console mais sortie trop tôt pour moi .