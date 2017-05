Dragon Ball Z Super GT

Viser ce mur qu'il faut surmonter ! Goku vs Gohan

Surpasse ton père, Gohan ! Gohan & Piccolo vs Goku et Tenshinhan !? En s'entraînant avec Piccolo, Gohan réalise que Goku est celui qu'il doit avoir pour objectif de surpasser. Du coup, il s'allie avec Piccolo pour défier Goku et Tenshinhan en équipe ! A la fin de cet entraînement, Gohan obtient un pouvoir comme jamais auparavant, mais concernant Goku... !? Grâce à l'entrainement de Piccolo, Gohan est devenu plus fort à la fois physiquement que mentalement. Quelle sorte d'entraînement lui a donné Piccolo ? Tout le monde est surpris par ce nouveau Gohan...[/g](Traduction DB-Z.com)