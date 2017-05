PS, je ne suis pas là pour dénigrer sony ou la vita, j'ai la vita2000 la PSTV et la ps4 et même si j'adore cette machine certaines choses doivent être dites.



Pour conclure, niveau machine, la console tiens ces promesse, le concept est là et respecté. On peut jouer dans sa configuration préférée. Niveaux jeux la console peine encore a proposer un gros catalogue mais les titres proposés reste variés, Vu le succès de la machine j’espère que les éditeurs tiers vont suivre ensuite ayant une ps4, je me fiche un petit peu des jeux AAA multi.

Perso mon dock est pas tordu, je n'ai jamais eu de désynchro, mon écran ne présente aucunes marques, l'absence de tchat en ligne ne me gène pas trop pour le moment surtout que la vita proposais cette option au départ mais après débridage du système, la plupart des jeux empêche de tchater d'envoyer des messages, ou même mater des trophée ingame....

Bref j’espère mais réellement que la machine va marcher car le concept est juste parfais et de sa réussite dépend le catalogue à venir





j'ai déjà vu pas mal d'avis sur la machine, mais perso, au lieu de répéter ce qu'il y a été dit par d'autres, on va faire le point sur la console portable.Je vois pas mal de troll sur la machine sur le fait que c'est une mauvaise console de salon..... sauf qu'elle en a pas la prétention. pour moi le meilleur comparo actuel ce fait avec la vita.Pour moi, nintendo à réussit là ou sony c'est planté magistralement, je m'explique, sony sort la vita puis la PSTV qui permet de jouer àjeux vita sur les deux supports. En parallèle sony propose aussi le remote play .... puis a mis en avant le cross(cross play, cross buy, cross save).Mais au final tout les jeux ne fonctionne pas sur les deux machines, le remote ne fonctionne presque que à domicile et le cross buy ne touche que les jeux indé, pour les AAA tiers il faut systématiquement passer deux fois à la caisse même si le jeux est cross save un comble.....Nintendo propose au final une console qui permet de jouer sur sa TV pour continuer sa partie en promenade sur sa même save et le tout en payant une seule fois son jeux, bref la switch fait ce que sony promet depuis des années mais pour lequel il faut 3 consoles et balader ces save sur serveurs tout en achetant parfois plusieurs fois ces jeux ....Pour le moment en europe on dénombre 9 jeux boîtes et 38 jeux démat only avec l'arrivée prochaine de disgaea 5 et ultra street fighter 2. Perso ma configuration favorite est le mode tablette avec les 2 joycon et les dragonne en main, pour les longue cession, cela évite d'avoir le poids de la machine trop longtemps sur les poignets et cela évite les conflits sur qui a la TV. Pour lego city undercover, j'ai été agréablement surpris par le mode split screen en 2 joueurs qui passe super bien idem pour mario kart. La machine semble bien optimiser selon les configuration. maintenant certaines différences subsistent.NBA playground par exemple montre des différences graphique étranges. le jeux est relativement beau pour le genre en mode dock mais en mode portable, le jeux est flouté avec un léger voile grisâtre, les perso sont un peu plus aliasé et semble couvert d'huile de massage lol.Minecraft est relativement réussi la map est de la taille des opus ps3/360/wiiu il ne s'agit pas de la version portable vita/3ds/smartphone donc oui il s'agit de la meilleur version portable à ce jour. ensuite effet étrange la distance d'affichage est correct à pied mais montre ces limite en mode création depuis une vue aérienne, mais... in n'y a pas d'effet de brouillard donc on se balade sur un carré qui s'affiche petit à petit mais les couleurs reste propres ce qui donne un effet bout du monde.