Salut, je créer ce sujet afin d'avoir une estimation sur la valeur d'une PS Vita 3G/Wifi non pas du dernier modèle en plastique mais l'ancienne, à savoir qu'elle m'a d'une part servit que 6 ou 8 fois mais que dans le même temps dispose d'une rayure au dos faite day one dans ma voiture... p: j'ai leu l'intelligence de la mettre dans ma poche pour au final la voir glisser 2 minutes après entre la portière et le siège... bref combien ça peut valoir par LBC ? sachant que Micromania ne la reprend pas à cause de cette fameuse rayure.



