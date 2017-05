Voici une Annonce autour de l’E3 2017 :Comme l’année dernière, j’organiserais sur une semaine une série de Concours un peu avant le grand événement de cette année, l’E3 2017. Voici un nouvel avant-gout des lots qui seront à gagner :Il s’agit d’un jeu sur PsVita et un exclusif à la New 3DS. Un petit rappel des jeux Ps4 et Xbox One, et de la Figurine Amiibo à gagner :Il reste que le lot Nintendo Switch à découvrir :Vous ne le découvrirez que pendant le Concours. Pour plus d’équité, j’ai fais des lots ayant environ le même prix. Enfin, dernière précision, le Concours aura lieu du 05 au 11 juin 2017…Source : member15179.html