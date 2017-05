Alors oui, l'image n'est pas terrible du tout (non mais sérieusement, cet artwork de Kat est juste dégueulasse...) mais ça a le mérite de venir de la branche néerlandaise de, qui l'a posté lors de l'(Moldavie 3ème avec l', si si... bon, je m'égare là).Quoi de particulier sur cette image ? Eh bien la présence de Spyro pardi et pas n'importe lequel, celui d'origine ! Serait-ce un petit signe du retour du dragon préféré des joueurs de la premièrePossible, après tout, n'oublions pas également un autre fait intriguant : fin avril,a annoncé un partenariat avec, détenteur des licences deet de, afin de produire des figurines de ces deux stars de l'ère. On pourrait croire qu'choisirait le fameux design depour Spyro... eh bien non :Spyro aura-t-il droit bientôt au même traitement que Crash, à savoir un remake de ses trois premières aventures sur? Sinon, peut-être une présence dans une suite de/un autre projet à la... Espérons que l'nous apporte des réponses à ce sujet !De mon côté, j'espère vraiment qu'un remake de la trilogiede Spyro est bien en chantier, j'ai vraiment bien aimé ces jeux et les revoir avec les graphismes d'aujourd'hui serait un véritable plaisir.