Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix a de grands espoirs pour le jeu Dragon Quest XI. Kazuharu Watanabe a mentionné que la société souhaite vendre cinq millions d'exemplaires de ce jeu. On ne sait cependant pas s’il fait référence à une version spécifique du jeu, ou si ceci englobe les versions 3DS, Ps4 et Nintendo Switch. On ne sait pas non plus si l'objectif de vente s'applique uniquement qu'au Japon, même s'il est peu probable que le RPG sorte en Occident au cours du prochain exercice fiscal. A titre de comparaison, le jeu Dragon Quest IX, l’Opus le plus vendu de la Saga, s’est écoulé à 4,3 millions au Japon, et à 5,3 millions dans le monde. Reste à voir si, le nombre de support aidant, le dernier Opus se vende plus que ce dernier…Source : http://nintendoeverything.com/square-enix-looking-to-sell-five-million-copies-of-dragon-quest-xi/