Résident evil 7 vendu a 40€ actuellement (tous les jeux issue de la série résident evil sont en promotion actuellement)



Mass effect andromeda vendu a 49€ actuellement



FF XY vendu a 40€



Deus EX vendu a 15€



metal gear the phantom pain vendu a 9,99€



et beaucoup d'autre titre également en promotion





Avec tous ça, j'ai prit carmageddon max damage a 9,99€

Je me rappel de l'original sortie sur pc il y a un paquet d'année, et après avoir visionner quelque vidéo, je me suis dit a 10€ je risque pas grand chose...







Vivement que Prey soit en promotion, car après avoir tester la démo, il me fait bien plus envie que le dernier mas effect.



Et pas envie de le prendre maintenant, et de m' apercevoir que dans 1 a 3 mois, j'aurais perdu minimum 20€...



Les tiers sacrifi le prix des jeux a peine sortie, alors j'ai aucun état d' âme a ne plus les soutenir day one!!!!



Et tant pis s'ils ferment boutique...



leur politique tarifaire est suicidaire a mon sens!