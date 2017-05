(jaquette du jeu original)





https://twitter.com/NintendoAmerica/status/863272610926387200/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.nintendo-master.com%2Fnews%2Fvers-un-fire-emblem-echoes-path-of-radiance (jaquette du jeu original)

En effet, selon l'image liée à ce fameux tweet, Ike viendrait d'un certain Fire Emblem Echoes : Path of Radiance. En partant du principe que le mot "Echoes" s'applique déjà à un(e) remake/suite de la série en la présence de Fire Emblem Echoes : Shadow of Valentia, il ne serait pas idiot de penser que d'autres remakes seraient déjà en court de production, et peut-être même, du coup, plus avancé qu'on ne le croit.Une autre possibilité serait que Ike ferait son retour au travers d'un DLC de Fire Emblem Echoes : Shadow of Valentia. Mais cette possibilité parait improbable dans la mesure ou des personnages comme Lucina font aussi leur apparition au travers des amiibos, et que ce n'est pas cité dans Fire Emblem Heroes., ce qui parait maintenant improbable puisque le tweet n'a toujours pas été ni supprimé ni corrigé. Si il s'agit bien d'un tease, dans ce cas, nous n'aurions pas à attendre longtemps, puisque un mois très exactement nous sépare de la présentation de Nintendo à l'E3 2017.