Pas encore de date ni de prix, mais voici un visuel du collector Blu-Ray de Cowboy Bebop a paraitre chez Dybex qui contiendra en plus de la serie un bouquin de 192 pages de dessins et croquis préparatoires, un autre de 56 pages d’informations sur l’univers de la série, un artbook de 76 pages d’illustrations en couleur, un poster, 4 cartes et des bonus video de 60mins.