Voici une Information autour d’un jeu qui sortira aussi sur Nintendo Switch, Rime :Selon diverses rumeurs, le jeu rencontrait divers problèmes assez importants sur Nintendo Switch. Selon le développeur, le jeu ne devrait avoir aucun souci majeur lors de son lancement su cette console. Alors que le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 26 mai prochain, le studio estime être sur la bonne voie pour le commercialiser au troisième trimestre de cette année sur Nintendo Switch…Source : http://www.gonintendo.com/stories/279847-rime-still-being-optimized-for-switch-on-track-for-q3-release

Like

Who likes this ?

posted the 05/13/2017 at 03:31 PM by link49