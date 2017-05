Toute petite gueulante pour donner viteuf mon avis sur la question. Si ARMS ne semble être qu'un petit titre sympa pour beaucoup d'entre-vous, la raison à cela est simple, le principe de jeu très basique et accessible en soi. Et c'est dans ce sens là que pour moi, ARMS, nage un peu à contre courant de l'industrie, et qu'il prend pas mal de risques à sa manière. Là ou maintenant, on essaie d'empiler des mécaniques de jeu les unes sur les autres pour donner de la pseudo profondeur et flatter l'ego du joueur, lui, il simplifie au maximum son concept de base, et mise tout sur ce seul et même principe qui constituera le noyau dur du gameplay.Je le répète, faut essayer de se projeter un peu plus loin, mais visiblement, c'est souvent trop demander. Perso, tout ce que je vois dans ARMS me plait, et je crois totalement au potentiel du bousin. Un fort succès commercial, j'en sais fichtrement rien, mais y a tout pour. Déjà, le premier contact avec un jeu, il est visuel. Et de ce point de vue là, je ne peux que saluer Nintendo pour la réussite. Les personnages ont un design fort et très icônique. C'est pétant, c'est coloré, c'est du malabar. Y a eu du boulot. Ribbon Girl quoi, c'est un truc de ouf ! Cette gestuelle, cette pose, ce charisme, j'adhère :Et au-delà de ça, ce design est à l'image du reste, c'est fun. La zik, le principe même du jeu ... C'est de l'arcade, ça te colle au cerveau, des règles simples pour du plaisir de jeu instantané. Et je le répète, c'est principalement à cause de ce côté barré et accessible qu'ARMS se fait injustement basher. Et le motion gaming aussi, pas obligatoire je le rappelle. Un manque d'intérêt sur le long terme qu'ils disent.C'est un titre qui mise énormément sur la rythmique et l'anticipation. Des éléments qui font tout l'intérêt du versus fighting, et auxquels le jeu accorde une importance primordiale. Une épuration totale du principe, qui aurait été impossible sans la composante 3D et sa vue à la troisième personne. Le jeu a su créer des règles fortes et logiques pour mettre en avant cette troisième dimension. Dans ARMS, selon la distance, entre le moment ou le coup est donné et la réception de ce dernier par l'ennemi, il s'écoule un temps monstre. Ce laps de temps plus ou moins court, cette notion d'espace et cette gestion des distances, voilà de quoi découlera l'intérêt du titre à " haut niveau " .Pas la peine d'avoir des tonnes de combos et de possibilités de coups pour avoir droit à une soi-disant profondeur de jeu. D'ailleurs, les armes, les arènes et les personnages sont suffisamment uniques et bien pensés pour étoffer cette base simple qui consiste à sauter et donner des coups. À voir ce que le futur nous réserve, mais en terme d'intérêt vidéoludique, j'ai aucun doute sur la qualité de la marchandise. C'est huilé, c'est de la mécanique de précision, c'est du BMW. Les seules inconnues finalement, c'est le contenu et l'équilibrage, bien sûr. Mais quand les gens commenceront à se faire rekt en online par matias 10 ans, les à priori s'envoleront.Encore faut-il payer le online de merdeJ'espère que vous avoir donné un point de vue nouveau sur le pourquoi du comment ARMS n'est pas un simple produit de remplissage party game truc muche sans ambition.