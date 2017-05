Celui là, c'est du très très lourd ! Probablement l'un de mes dramas coréens préférés. C'est simple, ce drama a eux un Énorme succès ! Un succès planétaire ! Le drama a été vendu à 27 pays (dont la France) et doublé en 32 langues différentes. La grosse production coréenne de l’année 2016. D'ailleurs, on risque d'avoir une saison 2 ... Également traduit par la DubuFansub. (le drama est dispo sur leur forum, il faut être inscrit, c'est gratuit). 16 épisodes d'1h chacunYu Si Jin est un jeune militaire appartenant aux troupes de « maintien de la paix des Nations Unies ». C'est surtout le commandant en chef d'une unité militaire d'élite : celle des forces spéciales. Cette unité est entraînée et envoyée aux quatre coins du monde pour mener à bien des différentes missions aussi dangereuses les unes que les autres et ce, dans le secret le plus complet. Il est secondé dans son commandement par le sergent-major Seo Dae Yeong qui est aussi son meilleur ami.Alors qu'ils se rendent ensemble aux urgences pour récupérer le portable de Dae Yeong volé par un jeune conducteur de moto blessé lors de sa capture, Yu Si Jin fait la connaissance de Kang Mo Yeon, une belle et talentueuse chirurgienne, et tous deux tombent amoureux l'un de l'autre.Cependant, ils exercent tous les deux des métiers totalement opposés : alors que le travail de Si Jin implique parfois le sacrifice de vies humaines tout en risquant la sienne, la vocation de Mo Yeon quant à elle consiste à sauver toutes les vies, sans exception. Ces différentes perspectives les mènent finalement à se séparer.Huit mois plus tard, lorsque Mo Yeon rejette les avances du directeur de l'hôpital, elle se voit affecter à diriger une équipe médicale bénévole à Uruk. C'est là qu'elle rencontre de nouveau le capitaine Yu Si Jin. Seront-ils plus forts que le destin qui s'acharne sans cesse à vouloir les rapprocher ? Et surtout seront-ils capables de travailler côte à côte dans ce terrain dangereux pour pouvoir retourner chez eux sains et saufs?