Assez récent (un peu plus d'un an pour sa diffusion). Un bon drama sympathique mais assez lent ... j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble. Traduit par la DubuFansub. (le drama est dispo sur leur forum, il faut être inscrit, c'est gratuit). 10 épisodes de 45min chacun. Drama également appelé : Someday, When I Recall This Love, I Will Surely CryAprès le décès de sa mère alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, Oto a été adoptée par un couple vivant dans un petit village reculé de Hokkaido. Méprisée par son père adoptif et contrainte de s'occuper de sa nouvelle mère alitée, Oto n'a guère d'espoir de se sortir de sa vie misérable.Ren travaille à Tokyo comme déménageur. Originaire d'une famille d'agriculteurs de Fukushima, il est trop naïf et trop gentil pour les gens de la ville. Exploité par ses collègues et trompé par ses "amis", il découvre un jour une vieille lettre adressée à Oto par sa mère et dont le contenu l'émeut profondément. Désirant à tout prix rendre la rendre à sa propriétaire, il se met en route pour Hokkaido où il va faire la connaissance d'Oto. Les deux jeunes reviendront finalement ensemble dans la capitale...