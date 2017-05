Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Depuis que les réservations ont commencés au Japon, le jeu n’a pas quitté les deux premières places du Top Amazon Japon. Cela montre que la Saga Dragon Quest a encore une base de fans très forte après plus de 30 ans d’existence. Pour rappel, les versions ps4 et 3DS sortiront eu Japon le 29 juillet prochain, et plus tard sur Nintendo Switch…Source : http://ougaming.com/3/208/dragon-quest-xi-reigned-on-top-of-japanese-am