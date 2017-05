Nos amis de chez GNN Gamer ont pu discuter avec le directeur Atsushi Miyauchi afin de lui tirer quelques vers du nez. Ainsi nous en apprenons un peu plus sur le rendu du jeu... tournant sur PlayStation 4 Pro. Alors ? Comme pour ROTTR et Ni-Oh, vous pourrez décider entre une résolution 4K et 30 fps, ou en 1080p en 60 fps. D'autres studios devraient vraiment s'en inspirer...

posted the 05/13/2017 at 11:06 AM by gat