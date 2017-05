Pour moi, la fin de MGS:Ground Zeroes.



L’opération de PAZ a déjà une mise en scène de malade en faisant monter la pression comme jamais mais c'est juste après ça que Kojima est devenu complètement fou et nous à balancer à la gueule une scène d'action à la mise en scène et au placement de caméra parfait de chez parfait. Le Roi des scènes est toujours là!



Snake transpire la classe, la musique est dingue, ça pète de partout bref la scène ma trop marqué avec le casque sur les oreilles limite j’étais avec les MSF sur la Mother Base. Puis arrivent les conclusions et messages que Kojima nous balance à la figure durant l’épilogue que seul lui a le secret.



Le pire dans tout ça, c'est que je trouve cette cinématique meilleure que toutes les scènes de MGS V !



Je m'en lasse pas de la revoir encore, encore et encore avec la mission de Ground Zeroes ultra courte mais vraiment épique.



V has come to. Ce jeu