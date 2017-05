Bon voila, j'ai pu obtenir Farpoint ainsi que le "Aim controller" avec "un peu" d'avance (le jeu sortant le 17 mai et l'ayant depuis 2 jours), et même si j'attendais énormément le jeu et sa nouvelle façon de jouer en VR, j'avais quand même quelques appréhensions, mais en mettant enfin la main dessus, pfffiiiuuuttt elles se sont envolées...Alors déjà, le premier truc qui frappe une fois dans le jeu, c'est le naturel et l'intuitivité qu'apporte le fusil, il suit parfaitement nos mouvements et est d'une précision redoutable. En plus de ça l'ombre de notre personnage est parfaitement synchronisé avec notre corps, l'illusion est parfaite, la sensation de présence démente!Le début du jeu est assez tranquille, on arrive sur une planète inconnue, et la balade commence. Le sentiment de solitude est bien présent apportant même la paranoïa à chaque bruit suspect autour de nous. La planète nous offre un environnement sableux et très ouvert, "à la martienne" avec de superbes panoramas dans le lointain, et c'est ainsi que débutera votre tout premier trekking inter-galactique.Puis viens l'heure des premiers gunfights, avec des araignées de tailles variant d'un chat à... un immeuble... (à noter qu'il y a d'autres ennemies dans le jeu mais je ne dirais rien pour ne pas spoiler)Que dire si ce n'est que tout répond parfaitement bien, on peut straffer, se déplacer librement, distribuer les balles dans tous les sens, et lâcher quelques pruneaux si l'envie nous y prend... Bref, ça tue!Le scénario est plutôt bien trouvé (même si le déclencheur de l'histoire est plutôt convenu) et la narration parfaitement maitrisé pour la VR, en étant soit directement intégrée dans le gameplay soit via des cutscenes intégralement en 3D temps réel.La mise en scènes est aussi assez original (disons par le choix de ce qu'elle nous montre) et plutôt efficace, les animations sont géniales et donc les personnages extrêmement convaincant permettant ainsi une transmission des émotions très efficace! (dont une scène particulièrement touchante)Niveau durée de vie je viens de finir le 6eme chapitre sur 8, et la durée de vie estimé oscille entre 5 et 6h, ça me parait plutôt correcte (même si je pense plus atteindre les 7, 8h, car quand je joue, je fais le touriste, surtout en VR). A noter en plus de ça que le jeu n'est pas particulièrement facile non plus (ou alors c'est moi qui suis nul ^^).En mode de jeu on a le mode histoire, le mode coop ainsi qu'un mode défi, nous faisant re-parcourir des sections des niveaux en temps limité tout en apportant un aspect scoring.Je vous partage aussi une pitite vidéo de présentation rapide, histoire de vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble en jeu.Bref c'est clairement un jeu que je recommande, j'y prend beaucoup de plaisir, et c'est certainement celui qui m'aura le plus provoqué la sensation de "présence" jusqu'ici.Maintenant le jeu n'est pas non plus parfait, il a quelques défauts comme la présence d'aliasing, même si pas trop pénalisant mais quand même présent, et le retour haptique du fusil vraiment trop faible à mon gout...Voilou, en espérant que mon avis vous soit utile.