Voici des Rumeurs autour du jeu Assassin’s Creed Origins :On en apprendrait un peu plus sur le jeu Assassin’s Creed Origins :- Le jeu se déroulerait durant la cinquième dynastie de l'ancien royaume égyptienne (2494 à 2345 av. J.-C)- Le personnage pourrait s’équiper d’un bouclier, d’une lance et d’un arc- Le système de combat serait assez proche de celui du jeu The Witcher III : Wild Hunt- Il n’y aurait aucun de temps de chargement en parcourant la carte- Il serait possible de contrôler un aigle dans le jeu- Comparé au jeu Assassin’s Creed IV : Black Flag, le jeu serait trois fois plus grand- Le jeu sortirait en octobre- Le jeu sortirait sur PC, Ps4 et Xbox One- Aucune version Nintendo Switch ne serait prévuePlus qu’à attendre fin mai pour l’annonce, et l’E3 2017 pour plus de détails…Source : http://gametransfers.com/rumor-assassins-creed-origins-has-3-times-the-size-of-ac4-witcher-3-like-combat-october-release-and-more/