C'est Anagund de jv.com qui trouve The Last of Us plus fun et cool à regarder qu'à jouer à cause d'un gameplay assez embêtant comme un enchainement de zone d'infiltrations à finir et des mécaniques de gameplay qui se répète du début jusqu'à la fin du jeu.



Je trouve ces propos plus justes par rapport à un rédacteur de gamekult qui trouve le jeu nul, chiant et démodé...



Pour revenir à Anagund, je ne dirais pas que c'est mieux de regarder que de toucher au jeu mais je n'ai jamais compris autant de note parfaite avec un gameplay aussi simple et une campagne qui ne se renouvelle pas...(très répétitif pour moi).



Cela dit, le multi est vraiment pas mal!



Bref, voici les vidéos :



A 01:03:00 Gamekult (c'est pas récent attention)







Anagund de Jv.COM :