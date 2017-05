Voici une Information autour du jeu Disgaea 5 : Complete :Une vidéo illustrant les différences entre les deux versions est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=4hzOYtf2BaU Outre le visuel assez identique, on remarquera que les temps de chargement sont un peu plus rapides sur Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu sortira le 26 mai prochain sur Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/disgaea-5-complete-visual-and-load-time-comparison/

Who likes this ?

posted the 05/12/2017 at 05:54 PM by link49