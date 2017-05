Le responsable communautés de Image & Form, Julius Guldbog, est récemment revenu sur les raisons et motivations de la création de cette suite sur la console hybride, en répondant aux questions de Nintendo UK. NUK : Pouvez-vous nous donner plus de précision quant à la date de sortie du jeu ? JG : « Il fera ses débuts sur Nintendo Switch cet été. La Switch est la plateforme principale pour SteamWorld Dig 2 , nous nous assurons donc qu'il fonctionne parfaitement sur cette console. Ce sera vraiment amusant de voir les joueurs découvrir notre meilleur jeu à ce jour. »

posted the 05/12/2017 at 05:40 PM by nicolasgourry