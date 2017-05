Bon perso j'ai enfin pris le jeu hier, un jeu qui m’intrigue depuis sa sortie et que j'ai enfin eu l'occasion de me prendre et tâter un peu, et après avoir tâter très vite fait, genre une heure, je dirais que j'aime beaucoup le style graphique et DA, les persos sont bien stylé et assez varié niveau style de jeu, le gameplay bien fun, mais pour le moment je sais pas si je pourrais le considérer comme un jeu monumental ou pas, faut voir avec le temps, je pense que c'est un jeu à juger sur la durée. (1 semaine voir 1 mois minimum)Bref Overwatch c'est quand même un phénomène et c'est peut être le jeu le plus joué en Multi de nos jours, pour ceux qui kiffent le jeu j'aimerais avoir votre avis et pourquoi vous le kiffer autant, et pour ceux qui n'aime pas le jeu j'aimerais aussi avoir votre avis du pourquoi vous le kiffez, aux bons entendeursMon premier Play Of the Game